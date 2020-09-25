Тарзан и Королева воссоединились после его измены: в сети появилось пикантное видео

Российский шоумен и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) выступил на сцене вместе со своей супругой Наташей Королевой после скандала с его изменами.

Так, артист выступил со своим новым эротическим шоу, и во время одного из номеров под романтическую песню "Океанами стали" певца Alekseev на сцену вышла и Королева. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом Тарзан весьма дерзко подписал ролик, ссылаясь на слова трека под который он выступал: "Они думали, мы упадем...".

Тарзан и Королева выступили на сцене после скандала с изменой. Instagram Тарзана

Тарзан и Королева после скандала с изменами вместе выступили на сцене. Instagram Тарзана

"Думали... Да х** угадали", – высказался артист.

В конце номера пара страстно обнялась и поцеловалась. Отметим, чтобы избежать хейта, Глушко закрыл возможность комментировать свой ролик.

Наташа Королева появилась во время выступления Тарзана. Instagram Тарзана

Тарзан показал "примирение" с Королевой. Instagram Тарзана

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко.

Она отметила, что ей начали угрожать и обвинять в воровстве. Девушка записала видеообращение, в котором подтвердила свою связь с Тарзаном и указала, ранее не афишировала отношения. Впоследствии Глушко признался в измене и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ". Затем артист удалил ролик из соцсетей.