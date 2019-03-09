Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

В Украине 9 марта 2019 года празднуется 205-я годовщина со дня рождения выдающегося украинского поэта и писателя Тараса Григорьевича Шевченко.

Его сборник "Кобзарь" считается основой современной украинской литературы. Он был символом национального духа и вдохновлял патриотов на протяжении десятилетий. OBOZREVATEL собрал интересные факты из биографии украинского пророка, поздравления ведущих деятелей страны.

Что написали украинцы в 205-й день рождения Тараса Шевченко

"Сегодня особая дата – украинцы отмечают двести пятую годовщину рождения нашего великого Кобзаря Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину страной свободных и состоятельных людей", – написал президент Украины Петр Порошенко.

Сьогодні особлива дата – українці відзначають 205-у річницю народження нашого великого Кобзаря Тараса Шевченка. Слова Генія надихали покоління борців за незалежність Батьківщини, і надихають сьогодні нас. Як і заповідав Шевченко, будуємо Україну країною вільних і заможних людей! pic.twitter.com/t5jJLPDDbm — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 березня 2019 р.

"У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, - чи нема країни, щоб загарбать…" Тарас Григорьевич Шевченко, поэма "Сон". Написанная 175 лет назад, а будто о настоящем", – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

“У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, - чи нема країни, щоб загарбать…” Тарас Григорович Шевченко, поема “Сон”. Написана 175 років тому, а ніби про сьогодення. Відзначаємо 205 років від дня народження Шевченка. pic.twitter.com/qTFxNqjxDV — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 березня 2019 р.

"Только вдумайтесь – 205 лет прошло, как родился Тарас Григорьевич Шевченко! А мы и сегодня по-новому раскрываем и трактуем его творчество, "накладываем" его слова на события в современной Украине. Они добавляют духа нашим воинам, веры в Украину и силу украинского народа", – подчеркнул Днепр Бандеровский.

Тільки вдумайтеся – 205 років минає, як народився Тарас Григорович Шевченко! А ми й сьогодні по-новому розкриваємо і трактуємо його творчість, "накладаємо" його слова на події в сучасній Україні. Вони додають духу нашим воїнам, віри в Україну і силу українського народу. pic.twitter.com/IJabBsEHXL — Днепр Бандеровский (@inushka_) 9 березня 2019 р.

"Национальный герой и многогранный художник Тарас Шевченко посвятил свой талант народу Украины. Сегодня, в его двести пятый день рождения мы превозносим этого выдающегося украинца", – отметили в посольстве.

Національний герой та багатогранний митець, Тарас Шевченко присвятив свій талант народу України. Сьогодні, у його 205-ий день народження ми звеличуємо цього видатного українця. pic.twitter.com/F7mdKfHj1Z — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 березня 2019 р.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала, что Шевченко является тем кодом страны, который не смогла стереть Россия и не смог игнорировать Советский Союз.

Кто такой Тарас Шевченко

Тарас Григорьевич родился в селе Моринцы Черкасской области 9 марта 1814 году в семье крепостных крестьян. С раннего детства он познал горести сиротства, ведь его мама умерла, а отец женился на вдове. Потому маленькому Тарасу пришлось жить на попечении сестры, а когда ему было 12 лет – ушел из жизни и отец.

Тарас Шевченко

Будущий "Кобзарь" учился грамоте у местного дяка, а уже в 14 – стал прислугой во дворе помещика Энгельгарда, у которого сначала был поваренком, потом слугой-"козачком". С ним юноша перехал сначала в Вильно, а после и в Петербург.

Энгельгард заметил выдающие способности юноши к искусству и отдал его на обучение к портретисту Яну Рустему. Позже Шевченко работал над росписями петербургского Большого театра, когда учился у художника Василия Ширяева.

Украинца выкупили из крепостничества художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский. Уже свободный Шевченко поступил в Петербургскую академию искусств, а параллельно познакомился с классикой мировой литературы, историей и философией.

В 1840 году вышел его первый поэтический сборник на украинском языке "Кобзарь", который оставил жирный отпечаток на жизни и укладе украинцев. Путешествия по стране так сильно повлияли на молодого талантливого Шевченко, что он стал противником российского империализма, и в последующие годы вступил в тайную антирежимную организацию "Кирилло-Мефодиевское братство".

В итоге его арестовали вместе с членами "братства" в 1847 году и отправили рядовым в Оренбургском отдельном корпусе. Шевченко было запрещено писать и рисовать, а позже отправили в Новопетровский береговой форт.

Шевченко был освобожден только через два года после смерти императора Николая I. Ему было запрещено постоянно проживать в Украине. В итоге, десятилетняя ссылка подорвала здоровье легендарного украинца. Он умер 10 марта 1861 года.

Что удивительно, Россия всячечки старается приписать достижения украинца себе, несмотря на то, что его культурное наследие связано именно с Украиной.

Сегодня день рождения Тараса Шевченко (1814-1861). Прижизненный фотопортрет. Фото А. И. Деньера. 1859 г. pic.twitter.com/h5t0l6VZDA — Исторические Фото (@HistoryFoto) 9 березня 2019 р.

Малоизвестные факты об украинском Кобзаре

Тарас Шевченко нарисован на приднестровских деньгах. Еще в 1995 году на непризнанной территории Молдовы была введена банкнота 50 рублей. На ней изобразили Богдана Хмельницкого и памятник Тарасу Шевченко. А в 2002 году появился новый дизайн – с портретом Шевченко.

Тарас Шевченко есть на Меркурии. В1973-1975 годах на планете нашли кратеры различных размеров, которые назвали их в честь художников, музыкантов, писателей и поэтов. Один из 300 кратеров назван Тарас Шевченко.

Творения Шевченко переведены на язык эсперанто. Всего в мире существует более 100 переводов поэзии Шевченко, в том числе на арабский, японский и даже на эсперанто.

У Тараса Шевченко есть две могилы. Изначально его похоронили в Петербурге, на Смоленском кладбище. А спустя два месяца гроб с телом покойного перевезли на родину, в Канев.

Как в Украине отмечают день рождения Кобзаря

Первая леди Украины Марина Порошенко почтила память Тараса Шевченко в родном селе поэта. Она вместе с местными жителями и президентом Петром Порошенко возложила цветы к памятнику.

Пресс-служба президента Украины

"Мы, украинцы, привыкли раскрывать Кобзарь в дни тревоги и дни радости. Мы знаем, что всегда найдем там строки, которые придают сил и вдохновляют. Как мудро написал наш выдающийся интеллектуал, академик Иван Дзюба: "Шевченко - это не только то, что изучают, а то, чем живут. В чем черпают силы и надежды", – сказал Порошенко на Тарасовой горе.

Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

В Днепре провели торжественное мероприятие по случаю юбилея. Возле памятника собралось около 500 человек. Дети читали стихи, после чего его память почтили минутой молчания.

sobitie

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В аннексированном Россией Крыму также отметили день рождения легендарного украинца. В Ялте возложили цветы и зачитали стихи. Как сообщает "Крым.Реалии", на мероприятие пришли около 40 человек.

Севастополь Татьяна Москаленко / Facebook

Евпатория Nelly Vitaly/ Facebook

Симферополь Елена Бодриченко / Facebook

В оккупированном Симферополе сначала у памятника Кобзарю свой митинг провели пророссийские активисты. Участники пришли с российскими флагами и баннером "Русская община Крыма".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Анатолий Дещица рассказал, что дипломаты совместно с украинской диаспорой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Варшаве.

Варшава Анатолий Дещица

Варшава Анатолий Дещица

Варшава Анатолий Дещица

Украинский синоптик Наталья Диденко также рассказала, что вместе с хористами собралась возле памятника Шевченко.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

Наталья Диденко

В Киеве 9 марта пройдут мероприятия в честь Тараса Шевченко. В Киеве в 13:00 провели Шевченковский праздник. Мероприятие состоялось по адресу: переулок Шевченко, 8а (Дом-музей).

В это же время прошел концерт Камерного девичьего хора КССМШ им. М.В. Лысенко – бул. Шевченко, 12 (Национальный Музей Тараса Шевченко).

В 13:30 – камерный квартирник "Соловей в роще" студента факультета искусств НПУ им. М.П. Драгоманова Николая Яретика по адресу ул. Вишгородская, 5.

В 17:00 состоится поход по экологической тропе от дома к Тарасовому дубу – ул. Вишгородская, 5 (Музей "Дом на Приорке").

О 18:00 на бульваре Шевченко 12 пройдет специальный показ фильма "Тарас. Возвращение".

А Кафедра языка средств массовой информации ЛНУ им. Ивана Франка обнародовала 10 прекрасных картин Тараса Шевченко.

"Смерть Богдана Хмельницкого" (1836-1837)

"Прерванное свидание" (1839-1840)

"Сон бабушки и внучки" (1840)

"Деревенская семья" (1843)

"Аскольдова могила" (1846)

"Почаевская лавра" (1946)

"Костел святого Александра в Киеве" (1846)

"Крепость Иргизкала" (1848-1850 гг.).

"Пожар в степи" (1848)

"Крепость Раим. Вид с верфи на Сырдарье" (1848 г.).

Мариуполь Хеl‏ / Twitter

Мариуполь Хеl‏ / Twitter

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