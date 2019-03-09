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Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

14.5тЧитать материал на украинском

В Украине 9 марта 2019 года празднуется 205-я годовщина со дня рождения выдающегося украинского поэта и писателя Тараса Григорьевича Шевченко.

Его сборник "Кобзарь" считается основой современной украинской литературы. Он был символом национального духа и вдохновлял патриотов на протяжении десятилетий. OBOZREVATEL собрал интересные факты из биографии украинского пророка, поздравления ведущих деятелей страны.

Что написали украинцы в 205-й день рождения Тараса Шевченко

"Сегодня особая дата – украинцы отмечают двести пятую годовщину рождения нашего великого Кобзаря Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину страной свободных и состоятельных людей", – написал президент Украины Петр Порошенко.

"У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, - чи нема країни, щоб загарбать…" Тарас Григорьевич Шевченко, поэма "Сон". Написанная 175 лет назад, а будто о настоящем", – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Только вдумайтесь – 205 лет прошло, как родился Тарас Григорьевич Шевченко! А мы и сегодня по-новому раскрываем и трактуем его творчество, "накладываем" его слова на события в современной Украине. Они добавляют духа нашим воинам, веры в Украину и силу украинского народа", – подчеркнул Днепр Бандеровский.

"Национальный герой и многогранный художник Тарас Шевченко посвятил свой талант народу Украины. Сегодня, в его двести пятый день рождения мы превозносим этого выдающегося украинца", – отметили в посольстве.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала, что Шевченко является тем кодом страны, который не смогла стереть Россия и не смог игнорировать Советский Союз.

Кто такой Тарас Шевченко

Тарас Григорьевич родился в селе Моринцы Черкасской области 9 марта 1814 году в семье крепостных крестьян. С раннего детства он познал горести сиротства, ведь его мама умерла, а отец женился на вдове. Потому маленькому Тарасу пришлось жить на попечении сестры, а когда ему было 12 лет – ушел из жизни и отец.

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко

Будущий "Кобзарь" учился грамоте у местного дяка, а уже в 14 – стал прислугой во дворе помещика Энгельгарда, у которого сначала был поваренком, потом слугой-"козачком". С ним юноша перехал сначала в Вильно, а после и в Петербург.

Энгельгард заметил выдающие способности юноши к искусству и отдал его на обучение к портретисту Яну Рустему. Позже Шевченко работал над росписями петербургского Большого театра, когда учился у художника Василия Ширяева.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Украинца выкупили из крепостничества художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский. Уже свободный Шевченко поступил в Петербургскую академию искусств, а параллельно познакомился с классикой мировой литературы, историей и философией.

В 1840 году вышел его первый поэтический сборник на украинском языке "Кобзарь", который оставил жирный отпечаток на жизни и укладе украинцев. Путешествия по стране так сильно повлияли на молодого талантливого Шевченко, что он стал противником российского империализма, и в последующие годы вступил в тайную антирежимную организацию "Кирилло-Мефодиевское братство".

В итоге его арестовали вместе с членами "братства" в 1847 году и отправили рядовым в Оренбургском отдельном корпусе. Шевченко было запрещено писать и рисовать, а позже отправили в Новопетровский береговой форт.

Шевченко был освобожден только через два года после смерти императора Николая I. Ему было запрещено постоянно проживать в Украине. В итоге, десятилетняя ссылка подорвала здоровье легендарного украинца. Он умер 10 марта 1861 года.

Что удивительно, Россия всячечки старается приписать достижения украинца себе, несмотря на то, что его культурное наследие связано именно с Украиной.

Малоизвестные факты об украинском Кобзаре

Тарас Шевченко нарисован на приднестровских деньгах. Еще в 1995 году на непризнанной территории Молдовы была введена банкнота 50 рублей. На ней изобразили Богдана Хмельницкого и памятник Тарасу Шевченко. А в 2002 году появился новый дизайн – с портретом Шевченко.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Тарас Шевченко есть на Меркурии. В1973-1975 годах на планете нашли кратеры различных размеров, которые назвали их в честь художников, музыкантов, писателей и поэтов. Один из 300 кратеров назван Тарас Шевченко.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Творения Шевченко переведены на язык эсперанто. Всего в мире существует более 100 переводов поэзии Шевченко, в том числе на арабский, японский и даже на эсперанто.

У Тараса Шевченко есть две могилы. Изначально его похоронили в Петербурге, на Смоленском кладбище. А спустя два месяца гроб с телом покойного перевезли на родину, в Канев.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Как в Украине отмечают день рождения Кобзаря

Первая леди Украины Марина Порошенко почтила память Тараса Шевченко в родном селе поэта. Она вместе с местными жителями и президентом Петром Порошенко возложила цветы к памятнику.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Пресс-служба президента Украины

"Мы, украинцы, привыкли раскрывать Кобзарь в дни тревоги и дни радости. Мы знаем, что всегда найдем там строки, которые придают сил и вдохновляют. Как мудро написал наш выдающийся интеллектуал, академик Иван Дзюба: "Шевченко - это не только то, что изучают, а то, чем живут. В чем черпают силы и надежды", – сказал Порошенко на Тарасовой горе.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Пресс-служба президента Украины

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Пресс-служба президента Украины

В Днепре провели торжественное мероприятие по случаю юбилея. Возле памятника собралось около 500 человек. Дети читали стихи, после чего его память почтили минутой молчания.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

sobitie

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

sobitie

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

sobitie

В аннексированном Россией Крыму также отметили день рождения легендарного украинца. В Ялте возложили цветы и зачитали стихи. Как сообщает "Крым.Реалии", на мероприятие пришли около 40 человек.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины
Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины
Севастополь

Севастополь

Татьяна Москаленко / Facebook

Евпатория

Евпатория

Nelly Vitaly/ Facebook

Симферополь

Симферополь

Елена Бодриченко / Facebook

В оккупированном Симферополе сначала у памятника Кобзарю свой митинг провели пророссийские активисты. Участники пришли с российскими флагами и баннером "Русская община Крыма".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Анатолий Дещица рассказал, что дипломаты совместно с украинской диаспорой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Варшаве.

Варшава

Варшава

Анатолий Дещица

Варшава

Варшава

Анатолий Дещица

Варшава

Варшава

Анатолий Дещица

Украинский синоптик Наталья Диденко также рассказала, что вместе с хористами собралась возле памятника Шевченко.

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Наталья Диденко

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Наталья Диденко

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Наталья Диденко

В Киеве 9 марта пройдут мероприятия в честь Тараса Шевченко. В Киеве в 13:00 провели Шевченковский праздник. Мероприятие состоялось по адресу: переулок Шевченко, 8а (Дом-музей).

В это же время прошел концерт Камерного девичьего хора КССМШ им. М.В. Лысенко – бул. Шевченко, 12 (Национальный Музей Тараса Шевченко).

В 13:30 – камерный квартирник "Соловей в роще" студента факультета искусств НПУ им. М.П. Драгоманова Николая Яретика по адресу ул. Вишгородская, 5.

В 17:00 состоится поход по экологической тропе от дома к Тарасовому дубу – ул. Вишгородская, 5 (Музей "Дом на Приорке").

О 18:00 на бульваре Шевченко 12 пройдет специальный показ фильма "Тарас. Возвращение".

А Кафедра языка средств массовой информации ЛНУ им. Ивана Франка обнародовала 10 прекрасных картин Тараса Шевченко.

"Смерть Богдана Хмельницкого" (1836-1837)

"Смерть Богдана Хмельницкого" (1836-1837)

"Прерванное свидание" (1839-1840)

"Прерванное свидание" (1839-1840)

"Сон бабушки и внучки" (1840)

"Сон бабушки и внучки" (1840)

"Деревенская семья" (1843)

"Деревенская семья" (1843)

"Аскольдова могила" (1846)

"Аскольдова могила" (1846)

"Почаевская лавра" (1946)

"Почаевская лавра" (1946)

"Костел святого Александра в Киеве" (1846)

"Костел святого Александра в Киеве" (1846)

"Крепость Иргизкала" (1848-1850 гг.).

"Крепость Иргизкала" (1848-1850 гг.).

"Пожар в степи" (1848)

"Пожар в степи" (1848)

"Крепость Раим. Вид с верфи на Сырдарье" (1848 г.).

"Крепость Раим. Вид с верфи на Сырдарье" (1848 г.).

Мариуполь

Мариуполь

Хеl‏ / Twitter

Мариуполь

Мариуполь

Хеl‏ / Twitter

Самые известные цитаты Тараса Шевченко

Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины
Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины
Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины
Тарасу Шевченко – 205: как отмечают день рождения символа Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарас Шевченко был не только гениальным поэтом, художником, но и настоящим символом борьбы украинского народа. Ранее мы собирали пять его правил жизни.

Самую большую в Киевской области древнюю коллекцию "Кобзарей" и уникальные открытки впервые показали на открытии музейно-архивного проекта "Историческая Киевщина - заветная земля Кобзаря".

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Персона
Тарас Шевченко
Место
Украина
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Коломієць Наталія
Коломієць Наталія
Ця Супрун щось як пизд...не, то тільки стань та подивись на ню! До чого тут Росія і Радянський Союз?? От уже вміє свято спортити людям.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Шевченко увидев бы во что превратились его "потомки-укроинцы" - застрелился бы без раздумий.
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3
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
З Парнасу муза привiтала , хоч як в натхненнi вередлива i амнезiєю страждала , та все ж Тараса в чоло цiлувала . I совiсть серцю загадала : не випускай з руки пера . Бо б"є воно мiцнiше батога . Душа народу потроху закiпа , не за горами тiнь Залiзняка . Это маленькая выдержка из моего стиха про Тараса Шевченко .
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Флегмат Владимир, больше не пиши ничего!
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