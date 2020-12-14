Тарас Тополя об украинской политике: это как цистерны с желчью и кислотой, и ты прыгаешь из одной в другую

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя назвал украинскую политику "цистерной с желчью и кислотой" и заявил, что не собирается связывать с ней свою жизнь.

Об этом артист сообщил в интервью программе "Рандеву с Яниной Соколовой", которая выходит на YouTube. Он также добавил, что, по его мнению, для того, чтобы что-то изменить в стране – нужно начать с образования и воспитания молодого поколения. А пока этого не будет, мы и дальше будем "грызть друг друга и барахтаться в дерьме" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также Тополя добавил, что образование и воспитание – это единственное, во что он готов инвестировать свои силы и время. Что касается политики, то, по словам музыканта, он не видит себя в ней, и не собирается идти туда ради галочки.

"Наша политика – это две цистерны: в одной желчь, в другой – кислота. И ты такой прыгаешь с одной в другую. Для чего мне это? О политике – я искренне убежден, что наша страна не выгребет, пока мы не начнем менять образование и воспитание молодого поколения. Это единственное, во что я готов инвестировать свой исчерпывающий жизненный ресурс – время. Только образование и воспитание. Нет их – мы будем в дерьме барахтаться и друг друга грызть еще десятки лет. И просто прийти в политику – ничего не изменит", – заявил Тополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина заявила, что не хочет идти в политику, так как украинское общество не готово к женщине при власти.