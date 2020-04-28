Тарас Тополя и Alyosha станут родителями в третий раз: фото

Мария Дидык Люди 13:18, 28.04.2020

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha (Елена Тополя) в третий раз станут родителями. Пара уже воспитывает двоих сыновей: 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.

Тарас Тополя и Alyosha поженились в 2013 году. В интервью изданию Viva певица рассказала, что они хотели еще одного малыша.

viva.ua

"

У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти — не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это произойдет, была готова. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую окружим любовью и постараемся сделать все, чтобы жизнь наших детей наполнилась глубоким осознанием того, что она прекрасна в каждом своем проявлении. Конечно же, они это поймут уже во взрослом возрасте. Но лишь благодаря опыту, который приобретут в детстве и юности", - говорит певица.

viva.ua
viva.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом: его жена, 37-летняя Алехандра Сильва, родила артисту сына.

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