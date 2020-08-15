Тарас Тополя и Alyosha стали в третий раз родителями: первое фото с ребенком

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица Alyosha (Елена Тополя) в третий раз стали родителями. Женщина родила девочку Марию.

О пополнении в семье сообщили сами звезды на своих страницах в Instagram, опубликовав трогательный снимок с новорожденной (фото смотрите ниже).

"Приветствуйте Марию Тарасовну третью. Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей леди!" – написал Тарас Тополя.

В звездной пары родилась девочка Instagram @tarastopolia

В то же время, Елена в своем аккаунте отметила, что девочка очень похожа на отца. Пользователи в комментариях к публикации начали активно приветствовать звезд.

"Поздравляю! Я просто в восторге от тебя, какой ты талантливый человек и хорошая мама. Таким женщинам нужно давать вознаграждение, за все", "Пусть растет на радость родителям", "Поздравление вашей семье", – написали в комментариях.

Тараса и Елену поздравили с рождением дочери скриншот комментариев

Звезд поздравили с рождением дочери скриншот комментариев

Напомним, Тарас Тополя и Alyosha поженились в 2013 году. Пара уже воспитывает двух сыновей: 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко впервые стала мамой. Первенца она родила в Майами, США.

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