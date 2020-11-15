Тарабарова впервые показала фото дочери

Obozrevatel
Obozrevatel
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Тарабарова впервые показала фото дочери

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая не так давно стала мамой во второй раз, впервые показала фото своей дочери.

В Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала трогательный снимок, на котором она запечатлена с малышкой на руках. На снимке артистка склонилась над своей дочерью, поддерживая ее головку, и нежно улыбалась.

"Рассказать вам, что я чувствую, когда держу на ручках дочь?" – подписала снимок звезда.

Светлана Тарабарова с дочерью.

Поклонники растрогались нежным снимком Тарабаровой с дочерью и оставили множество лестных комментариев. Также фолловеры под снимком звезды признавались, что держать на руках собственного ребенка – самое лучшее чувство, которое им довелось испытать в этой жизни.

"Это самое лучшее чувство, когда держишь свое дитя на руках", "Дочка это счастье в ваших руках", "Сколько безграничной нежности", – писали фанаты Тарабаровой.

Поклонники растрогались нежным снимком Тарабаровой с дочерью.
Фанаты оставили множество лестных комментариев под снимком Тарабаровой.
Фолловерам понравилось нежное фото певицы с ребенком.

Стоит отметить, что Тарабарова признавалась, что назвала свою дочь Мария. Это имя пришло к супругам во время путешествия по Испании. В Барселоне Тарабарова с мужем посетили знаменитый собор Sagrada Família. Именно там, стоя у статуи Девы Марии, Светлана ощутила признаки токсикоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарабарова поделилась подробностями о вторых родах.

Светлана Тарабарова