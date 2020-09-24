Тарабарова во второй раз стала мамой. Фото

Украинская певица Светлана Тарабарова во второй раз стала мамой. Так, у звезды и ее супруга Алексея Бондаря родилась девочка.

Радостной новостью поделилась сама Тарабарова на личной странице в Instagram, опубликовав фото с новорожденной малышкой.

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка", – прокомментировала публикацию певица.

Светлана Тарабарова с новорожденной дочерью (Instagram Светланы Тарабаровой)

Поклонники просто рассыпались в поздравлениях под постом Тарабаровой: "Поздравляю! Пусть растет здоровая на радость родителям", "Поздравляю с рождением доченьки!", "Класс! Желаю здоровья маленькой принцессе и маме".

Напомним, что певица Светлана Тарабарова и режиссер Алексей Бондарь сыграли свадьбу осенью 2016 года. А в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

Светлана Тарабарова с сыном и мужем (Instagram Светланы Тарабаровой)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тарабарова поделилась подробностями о второй беременности и рассказала о материнстве.