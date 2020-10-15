Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая 23 сентября во второй раз стала мамой, поделилась с поклонниками трогательным семейным фото и рассекретила имя новорожденной дочери.

Так, по словам 30-летней артистки, девочку назвали Марией. Она также рассказала, как выбирала имя. Подробностями Тарабарова поделилась на личной странице в Instagram.

"С именами наших детей у нас вообще интересная история. Ивана мы назвали в честь дедушки мужа – он был очень важным человеком в его жизни. Всем сердцем Алексей мечтал назвать сына в честь дедушки, так и произошло. А с дочкой у нас был реально знак. Барселона, 21 января 2020 год – мы, такие счастливые на экскурсии величественным Sagrada Família и здесь у статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею – кажется мы станем родителями во второй раз. А он мне – да! И дочь Марией назовем. А я ему отвечаю – согласна! Это единственное имя, которое мне нравится для дочери. А через несколько месяцев мы уже точно узнали, что будет дочь. Знакомьтесь, друзья. Наша мечта – Мария", – поделилась певица.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми Instagram Светланы Тарабаровой

Поклонники оценили имя новорожденной, отметив, что оно простое и традиционное.

Напомним, Светлана Тарабарова и режиссер Алексей Бондарь сыграли свадьбу осенью 2016 года. В сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

Светлана Тарабарова с мужем Алексеем и сыном Иваном Instagram Светланы Тарабаровой

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