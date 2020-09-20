Тарабарова похвасталась беременным фото перед родами

Obozrevatel Люди 11:15, 20.09.2020 Обновлено: 11:58, 20.09.2020

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая скоро станет мамой во второй раз, поделилась милыми снимками с беременным животиком.

На странице в Instagram артистка показала огромный живот, который гладит ее 2-х летний сын Иван.

"Когда вся семья в ожидании чуда", – подписала снимки Светлана.

Сын Светланы Тарабаровой гладит животик певицы.
Instagram Светланы Тарабаровой
Тарабарова поделилась милыми снимками с беременным животиком.
Instagram Светланы Тарабаровой

Пользователи сети пришли в восторг от милых кадров Тарабаровой и отметили, что они тоже ждут с нетерпением новость о рождении второго ребенка у звездной пары.

Пользователи сети пришли в восторг от милых кадров Тарабаровой.
Instagram Светланы Тарабаровой
Поклонники ждут с нетерпением новости о рождении второго ребенка у звездной пары.
Instagram Светланы Тарабаровой
Фанаты прокомментировали кадры беременной Светланы Тарабаровой .
Instagram Светланы Тарабаровой

К слову, Тарабарова состоит в браке с режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тарабарова поделилась подробностями о второй беременности и рассказала о материнстве.

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