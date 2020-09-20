Тарабарова похвасталась беременным фото

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая скоро станет мамой во второй раз, поделилась милыми снимками с беременным животиком.

На странице в Instagram артистка показала огромный живот, который гладит ее 2-х летний сын Иван.

"Когда вся семья в ожидании чуда", – подписала снимки Светлана.

Пользователи сети пришли в восторг от милых кадров Тарабаровой и отметили, что они тоже ждут с нетерпением новость о рождении второго ребенка у звездной пары.

К слову, Тарабарова состоит в браке с режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тарабарова поделилась подробностями о второй беременности и рассказала о материнстве.