Тарабарова о послеродовой депрессии: очень тяжело не скатиться

Украинская певица Светлана Тарабарова совсем скоро станет мамой во второй раз. Знаменитость на последних сроках беременности активно занимается любимым делом – музыкой, и даже после родов звезда не собирается оставлять творчество ради декрета.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL артистка рассказала о материнстве, а также поделилась подробностями о второй беременности.

– Расскажите, как изменилась ваша жизнь после появления первого ребенка. Поменялось ли у вас отношение к себе с приходом материнства?

– Банально, но жизнь действительно наполнилась смыслом (а свободное время куда-то исчезло). Отношение к себе, скорее всего, осталось тем же, правда иногда очень хочется себя пожалеть.

Беременная Светлана Тарабарова с мужем Алексеем и сыном Иваном.

– После первых родов вы быстро вернулись к работе. Не пожалели? И после вторых родов будете продолжать работать в таком же темпе? Как будете совмещать работу и материнство?

– Первый ребенок показал, что совмещать работу и материнство возможно, мало того, в течение первой беременности я написала целый альбом, а во время второй подготовила музыкальный подарок малышке и, надеюсь, та любовь и тепло, что я вложила в слова песни, будут оберегать ее всю жизнь. Да что там песня – мы сняли целое реалити из 10 серий о жизни беременной артистки.

– Было ли у вас когда-то эмоциональное выгорание? Как не опуститься в рутину с маленькими детьми?

– Конечно, появление ребенка — это сумасшедшие эмоции, за которыми приходит рутина очень тяжело не скатиться к послеродовой депрессии… Но тут мне реально помогла работа – я имею возможность заниматься любимым делом и это дает дополнительные силы.

– Какой у вас подход к воспитанию детей? Кто вам помогает в этом? Вы с мужем разделяете обязанности?

– Тут еще сложно понять кто кого воспитывает – мы сына или он нас. Да, без помощи работающим родителям не выжить. В первые недели мне очень помогла сестра, потом настал черед кумовей, а чуть позже в жизни Ивана появился друг (назвать няней волшебную женщину, которая помогает нам воспитать это чудо, у меня язык не поворачивается). С мужем не было разговора о конкретном разделении – он как-то сам чувствует момент, когда нужна помощь.

Светлана Тарабарова рассказала о материнстве.

– Что самое сложное в материнстве?

– Самое сложное для меня это задавить в себе синдром отличницы и принять, что мы все не идеальны и нужно просто жить.

- Готовились ли вы с мужем к появлению второго ребенка? Или все получилось спонтанно?

– Мы безумно хотели еще девочку и, кажется, нас услышали.

– С какими трудностями вы столкнулись во время второй беременности? Есть ли различия между первой и второй беременностью?

– Да, разница большая – кажется организм только-только восстановился и снова живот. Двухлетний малыш справедливо требует свою долю внимания мамы, практически не оставляет времени на отдых, которого в первую беременность было гораздо больше.

– Какие у вас были эмоции, когда узнали, что беременны второй раз? Как рассказали мужу о беременности?

– Мы узнали это вместе. Это была первая наша самостоятельная поездка после рождения Вани, мы вырвались на два дня в Барселону, год мечтали о том, как проведем уик-энд вместе, а по прилету в первый же день почувствовала намеки на токсикоз – тут же купили тест и весь остаток уик-энда просто светились от счастья.

Светлана Тарабарова рассказала о второй беременности.

– Совместные роды: за или против? И согласились бы вы рожать в домашних условиях?

– Дома рожать я не готова. Есть в этом определенные риски, в которых я просто не вижу смысла. А вот партнерские роды – это очень важно. Муж был со мной в первый раз и очень помогал, его присутствие было важно для меня. Надеюсь так будет и во второй раз.

– Как старший ребенок воспринял новость о том, что у него скоро появится сестричка? Как будете реагировать на ревность со стороны сына?

– Ивану только-только исполнилось 2 года (оба ребенка будут сентябрьские) и хоть он уже во всю говорит и почти умеет считать до 10, и 100% заметил изменения в образе мамы. Но мне кажется, что твердое осознание того, что у него появиться сестричка, придёт к нему чуть позже. Ревность будем лечить любовью.

Стоит отметить, что Светлана Тарабарова впервые стала мамой 9 сентября 2018 года. Певица родила мужу Алексею Бондарю сына Ивана.