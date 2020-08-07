"Танці з зірками": звезда "Скаженого весілля" станет участником нового сезона

Актер, звезда комедии "Скажене весілля" и сериала "Великі вуйки" Арам Арзуманян примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Он принял традиционную эстафету #танціззіркамиchallenge от украинского футболиста и участника реалити-шоу "Холостяк-5" Сергея Мельника. Соответствующее видео Арзуманян опубликовал на своей странице в Instagram (ролик смотрите ниже).

"Увидимся и разнесем вместе паркет шоу "Танці з зірками"!" – написал актер.

Арзуманян также бросил вызов телеведущей Ольге Фреймут. Уже скоро станет известно, согласится ли знаменитость участвовать в шоу.

Читайте обо всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена тринадцати звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник и Арам Арзуманян. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танців з зірками" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.