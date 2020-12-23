"Танцующий миллионер" впервые показал дочь и рассказал о ее патологии

53-летний Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", и его супруга Шарон Фонсека впервые показали лицо своей дочери. Также они рассказали, что у малышки врожденная патология – "волчья пасть".

Так, пара снялась для издания HOLA! Соответствующие снимки Вакки опубликовал на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Как рассказал "танцующий миллионер", их дочь Блу Иерусалим родилась на свет с врожденной патологией – "волчья пасть". По его словам, такое случается с каждым 700 младенцем.

Пара снялась для издания HOLA! Instagram Вакки

Вакки добавил, что он вместе со своей супругой очень счастлив, что в их дочери есть прекрасная команда врачей, которые смогут сделать операцию и помочь жить малышке нормальной жизнью.

"Танцующий миллионер" со своей семьей Instagram Вакки

Вакки, Фонсека и их дочь Блу Instagram Вакки

Напомним, Джанлука Вакки – итальянский бизнесмен, звезда Instagram. Наследство, обозначаемое цифрой с шестью нулями, громкое имя и страсть к роскошной жизни стали отправной точкой для мужчины, чтобы стать своего рода социальным явлением.

Вакки и Фонсека начали встречаться три года назад. У пары разница в возрасте – 28 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джанлука Вакки на своей странице в Instagram поделился нежным видео с новорожденной дочерью.