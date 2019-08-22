"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане

55-летняя российская певица Лолита Милявская взбудоражила сеть видео, на котором она танцует на сцене в полупрозрачном платье на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана (чтобы посмотреть видео, проскрольте новость в самый низ).

Видео появилось в Instagram издания Super. На нем Лолита бодро танцует на сцене, демонстрируя свою фигуру.

Некоторые подписчики похвалили ее выступление в комментариях. Сама певица также осталась довольна, написав об этом под видео: "Мне нравится".

Лолита Милявская Комсомольская правда

Впрочем, также нашлось много недовольных ее танцами. Особенно тем, что певица якобы выступала под фонограмму.

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"Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге", "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!", "Никакого уважения к народу/стране. Позор!", "Ужас ужасный", "Я все понимаю, хороший замечательный человек, но это смотрится жутко и унизительно для нее", — написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам Лолиты, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

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