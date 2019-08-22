Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане

1.5т Читать материал на украинском

55-летняя российская певица Лолита Милявская взбудоражила сеть видео, на котором она танцует на сцене в полупрозрачном платье на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана (чтобы посмотреть видео, проскрольте новость в самый низ).

Видео появилось в Instagram издания Super. На нем Лолита бодро танцует на сцене, демонстрируя свою фигуру.

"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане

Некоторые подписчики похвалили ее выступление в комментариях. Сама певица также осталась довольна, написав об этом под видео: "Мне нравится".

Лолита Милявская

Лолита Милявская

Комсомольская правда

Впрочем, также нашлось много недовольных ее танцами. Особенно тем, что певица якобы выступала под фонограмму.

Новости
В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского

"Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге", "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!", "Никакого уважения к народу/стране. Позор!", "Ужас ужасный", "Я все понимаю, хороший замечательный человек, но это смотрится жутко и унизительно для нее", — написали в комментариях.

"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане
"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане
"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане
"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане
"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане

Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?

Публикация от SUPER (@super.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам Лолиты, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Лолита Милявская
Место
Казахстан Нур-Султан
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Знаменитая 55-летняя еврейская одесситка украинкского происхождения,с российским паспортом, певица Лолита Милявская взбудоражила сеть видео, на котором она танцует на сцене в полупрозрачном платье.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...