"Танцует под фонограмму!" Лолита опозорилась на выступлении в Нур-Султане

55-летняя российская певица Лолита Милявская взбудоражила сеть видео, на котором она танцует на сцене в полупрозрачном платье на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана (чтобы посмотреть видео, проскрольте новость в самый низ).
Видео появилось в Instagram издания Super. На нем Лолита бодро танцует на сцене, демонстрируя свою фигуру.
Некоторые подписчики похвалили ее выступление в комментариях. Сама певица также осталась довольна, написав об этом под видео: "Мне нравится".
Лолита Милявская
Комсомольская правда
Впрочем, также нашлось много недовольных ее танцами. Особенно тем, что певица якобы выступала под фонограмму.
"Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге", "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!", "Никакого уважения к народу/стране. Позор!", "Ужас ужасный", "Я все понимаю, хороший замечательный человек, но это смотрится жутко и унизительно для нее", — написали в комментариях.
Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам Лолиты, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".
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