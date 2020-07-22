"Танці з зірками": звезда "Папика" Дарья Петрожицкая станет участницей нового сезона
Звезда сериала "Папик" и финалистка "Голоку країни-10" Дарья Петрожицкая примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".
Артистка приняла традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от актера Тараса Цимбалюка. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Петрожицкая также бросила вызов фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлии Саниной. Уже скоро станет известно, согласится ли певица участвовать в шоу.
Напомним, уже известны имена пятерых звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Повар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко.