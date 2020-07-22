"Танці з зірками": звезда "Папика" Дарья Петрожицкая станет участницей нового сезона

Звезда сериала "Папик" и финалистка "Голоку країни-10" Дарья Петрожицкая примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Артистка приняла традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от актера Тараса Цимбалюка. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Дарья Петрожицкая станет участницей нового сезона "Танцев со звездами" 24 Канал

Петрожицкая также бросила вызов фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлии Саниной. Уже скоро станет известно, согласится ли певица участвовать в шоу.

Напомним, уже известны имена пятерых звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Повар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко.