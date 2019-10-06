"Танці з зірками": все подробности седьмого выпуска шоу

Факти про сьомий прямий ефір: 1. Учасники обміняються своїми партнерами і влаштують на паркеті справжній бал з танцями з класичної бальної хореографії. 2. @liudmila.barbir станцює пристрасне ча-ча-ча з @kot_jenya. 3. Головні конкурентки – @lennykravets та @bulitka обміняються партнерами і постануть в образах із серіалу "Секс у великому місті". 4. @daniel_jihad_salem разом з @alena_shoptenko виконають емоційний пасодобль. 5. Зустрічати пари на балконі буде @polyakovamusic, а @poligrafofficial заспіває свої найпопулярніші хіти. ⠀ Інші секрети відкриємо сьогодні о 21:00 на 1+1. Не пропусти 🔥

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 6 Окт 2019 в 12:09 PDT