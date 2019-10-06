"Танці з зірками": все подробности седьмого выпуска шоу

В воскресенье, 6 октября, в 21:00 проходит шестой эфир шоу телеканала "1+1" "Танці з зірками". Оставшиеся на проекте пары судят Влад Яма, Екатерина Кухар, а также хореограф Франсиско Гомес.
На этот раз участники проекта будут меняться парами. Согласно международным правилам конкурса, на этой неделе никто не покинет шоу.
В предыдущем выпуске из проекта вылетели Дзидзьо и Яна Цибульская
В тот раз все звезды и их партнеры выходили на паркет в образах киногероев.
Традиционно, ведущими шоу будут Юрий Горбунов и Тина Кароль. На балконе же звезд будет встречать певица Оля Полякова.
OBOZREVATEL опубликует видео всех выступлений на этой неделе.
Здесь вы можете прочитать о том, какими будут пары на этой неделе:
Факти про сьомий прямий ефір: 1. Учасники обміняються своїми партнерами і влаштують на паркеті справжній бал з танцями з класичної бальної хореографії. 2. @liudmila.barbir станцює пристрасне ча-ча-ча з @kot_jenya. 3. Головні конкурентки – @lennykravets та @bulitka обміняються партнерами і постануть в образах із серіалу "Секс у великому місті". 4. @daniel_jihad_salem разом з @alena_shoptenko виконають емоційний пасодобль. 5. Зустрічати пари на балконі буде @polyakovamusic, а @poligrafofficial заспіває свої найпопулярніші хіти. ⠀ Інші секрети відкриємо сьогодні о 21:00 на 1+1. Не пропусти 🔥
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети закипели страсти вокруг шестого эфира шоу. Так, многим поклонникам не понравилось то, что в результате зрительского голосования проект покинули DZIDZIO и Яна Цибульская.
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