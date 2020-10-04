Танці з зірками: Танчинец растрогал сеть выступлением под песню Скрябина

Во время шестого эфира шоу "Танці з зірками" лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец и Яна Цибульская выполнили румбу под песню "Люди, як кораблі", которую посвятили памяти Кузьме Скрябину.

Партнерша рок-певца настолько прониклась танцем, что расплакалась после выступления. Номер пары также растрогал и судей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сергей из небольшой лодочки в начале шоу превратился в мощный линкор. Он уверенно стоит на ногах, возможно, где-то не хватало амплитуды в боках и линиях, но прогресс точно есть", – отметил судья Влад Яма.

Танчинец и Цибульская выполнили чувствительную румбу. Скриншот

На YouTube-канале "Танців з зірками" под выступлением пары пользователи засыпали их комплиментами. Они также отметили, что участникам поставили несправедливо низкие оценки. Напомним, пара получила 34 балла.

"Расплакалась вместе с Цыбульской. Желаю дойти до финала вместе с Саниной! Удачи вам!", "Вы – молодцы. Замечательный танец", "Спасибо за песню, обожаю творчество Кузьмы. Сергей молодец, он пытается и растет над собой. Умничка, так держать", – написали в комментариях.

В сети похвалили выступление пары. Скриншот

Сеть растрогало выступление пары. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам пятого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Подробнее о том, как прошел пятый эфир читайте по ссылке.