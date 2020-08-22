"Танці з зірками" стартуют на 1+1: что известно о всех победителях и новых участниках

В воскресенье, 30 августа, на телеканале 1+1 стартует новый сезон шоу "Танці з зірками". В этом году проект обещает удивить яркими участниками, зрелищными постановками и известными гостями.

Премьера сезона является одной из самых ожидаемых новинок на украинском телевидении, а сами "Танці з зірками" входят в список популярнейших развлекательных шоу Украины. В предыдущих сезонах "Танцев" участвовали топовые украинские знаменитости, в том числе и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. О том, чем удивит новый сезон шоу, о самых известных участниках и предыдущих победителях – читайте в материале OBOZREVATEL (смотрите видео в конце страницы).

Чем удивит новый сезон 1+1

Новый сезон "Танці з зірками": чем будет удивлять

Первое, чем удивил очередной, седьмой сезон "Танців з зірками" – необычным подбором участников. Так, ажиотаж в сети возник сразу после оглашения первого участника, которым стал секс-символ украинской эстрады Олег Винник. Его партнершей и наставником в танцах стала первая победительница проекта Алена Шоптенко. Ранее она одержала победу вместе с бывшим шоуменом, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским.

Участники нового сезона "Танців з зірками" 1+1

Еще одной сенсацией шоу станет рэп-звезда Alyona Alyona. Партнером исполнительницы будет хореограф Юрий Гурыч.

Alyona Alyona стала сенсацией нового сезона "Танців з зірками" 1+1

Список участников танцевального проекта закрыла звезда украинского телевидения Ольга Фреймут, что также вызвало ажиотаж в сети. Примечательно, что ранее Фреймут была ведущей проекта "Инспектор Фреймут" на 1+1 и с конфликтом разорвала контракт с каналом.

Ольга Фреймут стала участницей нового сезона 1+1

Полный список участников выглядит следующим образом:

Олег Винник и Елена Шоптенко

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц

Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Alyona Аlyona и Юрий Гурич

Позитив (Алексей Завгородний) и Юлия Сахневич

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Арам Арзуманян и Антонина Руденко

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Также примечательно, что одна из хореографов проекта, партнерша ведущего Дмитрия Танковича будет принимать участие в шоу на восьмом месяце беременности.

Читайте обо всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Судьи нового сезона "Танці з зірками" 1+1

Победители предыдущих сезонов: кто из знаменитостей поразил танцевальными способностями

Владимир Зеленский и Алена Шоптенко

В 2006 году шестой президент Украины, в прошлом шоумен и актер "Квартал 95" Владимир Зеленский принял участие в первом сезоне "Танців з зірками", где выступал с Аленой Шоптенко. Пара Шоптенко–Зеленский влюбила в себя всю Украину. В финале шоу Зеленский и Шоптенко соревновались с еще одними легендами шоу Натальей Могилевской и Владом Ямой. Шансы были абсолютно равны, но к концу программы чаша весов зрительских симпатий качнулась в пользу Владимира и Алены.

Зеленский и Шоптенко победили в первом сезоне Главред

Этот финал до сих пор остается самым обсуждаемым за всю историю проекта. Многие поклонники до сих пор спорят о том, кто все-таки был более достоен победы. Позже, спустя ровно 10 лет, Наталья Могилевская взяла реванш и одержала победу в "Танцях" в паре с Игорем Кузьменко, опередив тогда певицу Надю Дорофееву и Женю Кота.

Влад Яма и Наталья Могилевская KinoFilms.ua

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий

Лилия Подкопаева и ее партнер, хореограф Сергей Костецкий стали победителями "Танців з зірками" в 2007 году. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Подкопаева с первой программы надежно закрепилась на позиции полноправного фаворита.

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий ТСН

К танцам она подошла с олимпийским рвением. По техническим параметрам Лилия определенно состоялась как танцовщица. Ее противником в финале стал Олег Скрипка. Он с начала и до конца проекта был полной противоположностью Подкопаевой – техническая сторона его явно не интересовала. В финале две пары шли "нога в ногу". Подкопаева опередила Скрипку с минимальным отрывом – 115 баллов против 113.

Марчин Мрочек и Анна Пелипенко

Польский актер Марчин Мрочек и его партнерша Анна Пелипенко стали победителями 3-го сезона "Танців з зірками", обойдя уже знаменитую в проекте пару Наталью Могилевскую и Влада Яму.

Марчин Мрочек и Анна Пелипенко viva.ua

На этот раз жюри отдало предпочтение Могилевской и Яме и поставило высшую оценку – 116 баллов (Мрочек-Пелипенко – 109 баллов), однако большинство зрителей проголосовали за пару актера и вновь "отобрали" победу у Могилевской.

Стас Шуринс и Елена Пуль

Стас Шуринс – латвийский певец, ставший известным после участия и победы в украинском телевизионном проекте "Фабрика звезд 3". Спустя год Шуринс одержал победу в "Танцях з зірками" (четвертый сезон транслировался на канале СТБ). Они стали самой молодой парой, которая на то время побеждала на проекте.

Стас Шуринс и Елена Пуль МедиаНяня

Вторую ступень тогда заняли телеведущая Лилия Ребрик и Андрей Дикий, а бронза досталась певцу Владимиру Ткаченко и Ирине Лещенко.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

Обновленное шоу "Танці з зірками. Повернення легенди" вышло на экраны спустя 10 лет после первого сезона (2016 год). Победу одержала ключевая знаменитость шоу Наталья Могилевская с третей попытки.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко 1+1

Певица молниеносно ворвалась в проект и не сомневалась в своей победе ни дня. Заслуженное первое место артистке помог взять танцор Игорь Кузьменко. Пара соревновалась за победу с Надей Дорофеевой и Женей Котом, которые стали настоящими любимцами сезона. Отметим, в 2020 году в новом сезоне шоу участие примет партнер Нади по коллективу "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний).

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

Украинский комик Игорь Ласточкин и его партнерша, известная танцовщица Илона Гвоздева стали учасниками шоу "Танцы со звездами" в 2018 году. Ласточкин занял первое место в турнирной таблице по оценкам судей и второе место по зрительскому голосованию, что позволило ему одержать победу.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева КП в Украине

Серебро проекта досталось Лесе Никитюк, третье место неожиданно занял звезда проекта "Холостяк" Иракли Макацария. Победу Ласточкина очень неожиданной не назовешь – он неоднократно был лидером по ставкам букмекеров. К тому ж, комик раскрылся абсолютно с другой стороны, чем и зацепил зрителей.

Ксения Мишина и Женя Кот

Третий сезон обновленного проекта "Танці з зірками" закончился победой актрисы Ксении Мишиной и Евгения Кота. Их главными конкурентами были гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, которые заняли второе место.

Ксения Мишина и Женя Кот – победители сезона 2019 года 1+1

За 14 эфиров Ксения Мишина и Евгений Кот ни разу не попадали в зону риска и не боролись за право остаться в проекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременную хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

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