"Танці з зірками": стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу

В 2020 году впервые в истории шоу "Танці з зірками" победу разделили сразу две пары – Санта Димопулос с Максом Леоновым и Юлия Санина с Дмитрием Жуком. Артистки решили отдать свои кубки на благотворительность – лечение тяжелобольных детей.

Так, аукцион состоялся на Facebook-странице программы "Cніданок з 1+1". Кубок победителей седьмого сезона шоу "Танці з зірками" певицы Санты Димопулос и хореографа Макса Леонова был продан за 55 тысяч гривен. Его получила Оксана Липская.

Кубок Димопулос и Леонова продали за 55 тыся гривен Facebook-страница "Сніданок з 1+1"

Второй кубок победителей, который пара Димопулос и Леонова отдали фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной и ее партнеру Дмитрию Жуку, был продан за 48 тысяч гривен и достался Тане Шатковской.

Кубок Саниной и Жука продали за 48 тысяч гривен Facebook-страница "Сніданок з 1+1"

Стартовая цена кубков составила 3000 грн. Все вырученные деньги от их продажи были переведены на счет благотворительного фонда "Здійсни мрію!". К слову, организаторы аукциона поблагодарили всех участников за добрые сердца и помощь в осуществлении детской мечты.

Юлия Санина и Дмитрий Жук, Макс Леонов и Санта Димопулос Instagram "Танці з зірками"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская танцовщица и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призналась, кого считает главным победителем проекта.