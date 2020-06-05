"Танці з зірками": стало известно о старте четвертого сезона

Вскоре на телеканале "1+1" стартует новый, четвертый сезон популярного шоу "Танці з зірками".

Так, команда проекта активно работает над его созданием и проводит кастинг среди лучших танцоров Украины. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба телеканала "1+1".

Фото: 1+1

По словам организаторов "Танців з зірками", четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.

Фото: segodnya.ua

Также в ближайшее время станут известны имена танцоров и звездных участников четвертого сезона. Традиционно, продюсеры шоу обещают, что звездный состав удивит зрителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победителями третьего сезона "Танців з зірками" стали актриса Ксения Мишина и ее партнер – танцор и хореограф Женя Кот.