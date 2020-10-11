Кто покинул "Танці з зірками" в седьмом выпуске: судьи приняли сенсационное решение

В воскресенье, 11 октября, в эфире телеканала "1+1" прошел седьмой выпуск шоу "Танці з зірками". Судьи решили, что в этом эфире ни один из участников не покинет проект.

Так, в зоне риска оказались Ольга Фреймут и Илья Падзина, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Обе пары выполнили последний танец за жизнь, который и решил их судьбу в шоу. Судьи решили оставить их в проекте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Кирилл Васюк выполнили на паркете ча-ча-ча. Артисты неожиданно попали в зону риска, ведь были в тройке лидеров в турнирной таблице. Судьи им поставили 38 баллов.

Ольга Фреймут и Илья Падзина также выполнили ча-ча-ча. Екатерина Кухар заявила, что Фреймут не хватило грации во время танца. В результате участникам поставили 30 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк: смотреть выступление

Ольга Фреймут и Илья Падзина: смотреть выступление

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам шестого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник и Алена Шоптенко, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Подробнее о том, как прошел шестой эфир читайте по ссылке.