Кто покинул "Танці з зірками" в седьмом выпуске: судьи приняли сенсационное решение
В воскресенье, 11 октября, в эфире телеканала "1+1" прошел седьмой выпуск шоу "Танці з зірками". Судьи решили, что в этом эфире ни один из участников не покинет проект.
Так, в зоне риска оказались Ольга Фреймут и Илья Падзина, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Обе пары выполнили последний танец за жизнь, который и решил их судьбу в шоу. Судьи решили оставить их в проекте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Напомним, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Кирилл Васюк выполнили на паркете ча-ча-ча. Артисты неожиданно попали в зону риска, ведь были в тройке лидеров в турнирной таблице. Судьи им поставили 38 баллов.
Ольга Фреймут и Илья Падзина также выполнили ча-ча-ча. Екатерина Кухар заявила, что Фреймут не хватило грации во время танца. В результате участникам поставили 30 баллов.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк: смотреть выступление
Ольга Фреймут и Илья Падзина: смотреть выступление
Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам шестого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник и Алена Шоптенко, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Подробнее о том, как прошел шестой эфир читайте по ссылке.