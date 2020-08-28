Танці з зірками: стало известно, чем удивит зрителей первый эфир

Ольга Веркалец Люди 17:58, 28.08.2020 Обновлено: 18:23, 28.08.2020

В воскресенье, 30 августа, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится премьера четвертого сезона шоу "Танці з зірками".

Так, стало известно, что вести эфиры традиционно будут Юрий Горбунов и Тина Кароль. На балконе встречать участников после выступлений будет победительница первого обновленного сезона проекта Наталья Могилевская, пишет ТСН.

Читайте подробнее о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Также во время первого прямого эфира на паркет выйдет мультиартист MONATIK и певица Вера Брежнева, которые споют хит лета 2020 года "ВЕЧЕРиНОЧКА". Откроет праздничный вечер танца известный балет Light Balance.

MONATIK и Брежнева споют на "Танцях з зірками"
worldpodium.ru

Читайте на OBOZREVATEL, какие стили танца представят пары в первом эфире "Танців з зірками".

Напомним, что одной из участниц шоу является телеведущая Ольга Фреймут, у которой недавно обнаружили коронавирус. Из-за болезни женщина пропустила несколько тренировок. Пока знаменитость не комментирует свое участие в "Танцях з зірками". Поэтому, выполнит ли Фреймут и ее партнер Илья Падзина свой танец, станет известно во время первого прямого эфира.

Читайте также на OBOZREVATEL, что известно о всех победителях предыдущих сезонов проекта "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременного хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также OBOZREVATEL пообщался с одним из участников "Танців з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте интервью по ссылке.

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