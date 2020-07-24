'Танці з зірками': солистка The Hardkiss Юлия Санина станет участницей нового сезона

Украинская певица, лидер популярного коллектива The Hardkiss Юлия Санина примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Певица приняла традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от актрисы Дарьи Петрожицкой. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ну что, друзья, я принимаю танцевальный вызов от Дарьи Петрожицькой. Я готова! Рокеры запляшут! Вы со мной?" – написала Юлия.

Юлия Санина примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками"

Санина также бросила вызов солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской. Уже скоро станет известно, согласится ли певица участвовать в шоу.

Напомним, уже известны имена пятерых звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Повар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко. Также узнайте, с кем выйдут на паркет экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, а также актеры Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая.