"Танці з зірками": солистка The Hardkiss Юлия Санина станет участницей нового сезона
"Танці з зірками": солистка The Hardkiss Юлия Санина станет участницей нового сезона (Instagram Юлии Саниной).
Украинская певица, лидер популярного коллектива The Hardkiss Юлия Санина примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".
Певица приняла традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от актрисы Дарьи Петрожицкой. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Ну что, друзья, я принимаю танцевальный вызов от Дарьи Петрожицькой. Я готова! Рокеры запляшут! Вы со мной?" – написала Юлия.
Юлия Санина примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками"
Санина также бросила вызов солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской. Уже скоро станет известно, согласится ли певица участвовать в шоу.
Напомним, уже известны имена пятерых звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Повар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.
Так, фронтвумен гурту "The HARDKISS" Юлія Саніна (@the_hardkiss) приймає танцювальний виклик від Дар'ї Петрожицької і вже цієї осені підкорюватиме серця глядачів у #танціззірками 😍 Юлія передає #танціззіркамиchallenge учасниці гурту "НЕАНГЕЛИ" Славі Камінській (@babaslavka), яка вже брала участь у "Танцях з зірками-2", проте через травму не змогла вийти на паркет. Чи погодиться Слава ще раз взяти участь у шоу, як думаєш? 😉
Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко. Также узнайте, с кем выйдут на паркет экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, а также актеры Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая.