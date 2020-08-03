"Танці з зірками": солист группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" примет участие в новом сезоне

Украинский рок-певец, фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Он принял традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от участника групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитива. Соответствующее видео музыкант опубликовал на своей странице в Instagram (ролик смотрите ниже).

"Тут такое дело, друзья. Танцы, значит танцы!" – написал знаменитость.

Певец также бросил вызов футболисту, герою романтического реалити-шоу "Холостяк-5" Сергею Мельнику. Уже скоро станет известно, согласится ли знаменитость участвовать в шоу.

Группа "Без ограничений" Best Music

Читайте обо всех участниках нового сезона "Танцев со звездами" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена десяти звездных участников нового сезона "Танцев со звездами" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Повар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.