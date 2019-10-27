'Танці з зірками': подробности десятого выпуска шоу

В это воскресенье на канале 1+1 состоится десятый выпуск шоу "Танці з зірками". Его тема –"Мистический вечер на Хэллоуин".

Участники выйдут на паркет в неожиданных образах. К примеру, Даниэль Салем превратится в оборотня, Алексей Яровенко – в графа Дракулу. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет читателю все подробности.

1+1

Ведущей на балконе станет MARUV, а романтики мистическому вечеру добавит вальс Тины Кароль и Dan Balan.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в девятом эфире популярного проекта "Танці з зірками" шоу покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук. В сети разгорелись споры вокруг такого решения судей.

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