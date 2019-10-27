Главная Новости
27 октября • обновлено в 15:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Танці з зірками": подробности десятого выпуска шоу

955 Читать материал на украинском

В это воскресенье на канале 1+1 состоится десятый выпуск шоу "Танці з зірками". Его тема –"Мистический вечер на Хэллоуин".

Участники выйдут на паркет в неожиданных образах. К примеру, Даниэль Салем превратится в оборотня, Алексей Яровенко – в графа Дракулу. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет читателю все подробности.

'Танці з зірками': подробности десятого выпуска шоу

1+1

Новости
Скандальная MARUV вернется на "Танці з зірками": подробности

Ведущей на балконе станет MARUV, а романтики мистическому вечеру добавит вальс Тины Кароль и Dan Balan.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в девятом эфире популярного проекта "Танці з зірками" шоу покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук. В сети разгорелись споры вокруг такого решения судей.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel