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30 сентября • обновлено в 02:59
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"Танці з зірками": кто вылетел после 6 выпуска

1.3т Читать материал на украинском

По итогам шестого эфира шоу "Танці з зірками", последнюю позицию заняла пара Дзидзьо и Яна Цибульская.

Видео их выступления опубликовано на YouTube. Вместе с ними в зону риска попали участники: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Судьи "Танці з зірками"

Судьи "Танці з зірками"

1+1

  • В этот вечер все звезды и их партнеры вышли на паркет в образах киногероев.

  • Балкон вели сразу два ведущих. И ими стали популярный комик, актер "95 Квартала" Евгений Кошевой и эксперт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич.

  • Так выглядит таблица судейских оценок 6-го выпуска шоу:

"Танці з зірками": кто вылетел после 6 выпуска
Новости
"Надоела эта порнография!" MARUV возмутила сеть пошлым выступлением на "Танці з зірками"

Как сообщал OBOZREVATEL, многим поклонникам проекта не понравилось то, что в результате зрительского голосования MARUV и Jay покинули шоу после 5 выпуска.

Также мы предлагаем посмотреть все выступления 6 выпуска шоу.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Михаил Хома Дзидзьо
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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