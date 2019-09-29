"Танці з зірками": кто вылетел после 6 выпуска

По итогам шестого эфира шоу "Танці з зірками", последнюю позицию заняла пара Дзидзьо и Яна Цибульская.
Видео их выступления опубликовано на YouTube. Вместе с ними в зону риска попали участники: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, Даниэль Салем и Юлия Сахневич.
Судьи "Танці з зірками"
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В этот вечер все звезды и их партнеры вышли на паркет в образах киногероев.
Балкон вели сразу два ведущих. И ими стали популярный комик, актер "95 Квартала" Евгений Кошевой и эксперт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич.
Так выглядит таблица судейских оценок 6-го выпуска шоу:
Как сообщал OBOZREVATEL, многим поклонникам проекта не понравилось то, что в результате зрительского голосования MARUV и Jay покинули шоу после 5 выпуска.
Также мы предлагаем посмотреть все выступления 6 выпуска шоу.
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