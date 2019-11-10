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11 ноября • обновлено в 00:46
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"Танці з зірками": кто покинул шоу

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В это воскресенье, 10 ноября, состоялся четвертьфинал шоу "Танці з зірками". В результате оценок жюри, зрительских голосов и "танца за жизнь" проект покинула Елена Кравец и ее партнер Максим Леонов.

Пара уступила "последнему мужчине" шоу Владимиру Остапчуку и его партнерше.

"Танці з зірками": кто покинул шоу

ТСН

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Отметим, что Кравец и Леонов не были "на дне" турнирной таблицы в двенадцатом выпуске шоу. За свой первый танец пара получила 36 баллов, а за второй - 31.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одиннадцатом выпуске шоу покинули Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.

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Тема
Танцы со звездами
Персона
Елена Кравец
Тег
Танці з зірками
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