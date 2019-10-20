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20 октября • обновлено в 13:53
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"Танці з зірками": что будет в девятом эфире

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В воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 пройдет девятый прямой эфир "Танців з зірками", который станет детским.

Так, звездные пары выйдут на паркет вместе с талантливыми маленькими танцорами страны. Также знаменитости вспомнят, какими сами были в детстве и поделятся со зрителями личными историями. OBOZREVATEL будет следить за эфиром и рассказывать все подробности.

"Танці з зірками": что будет в девятом эфире

Фото: 1plus1.ua

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Отметим, что оценивать выступления участников будет обновленный состав жюри: к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франсиско Гомесу присоединился выдающийся балетмейстер и народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис, который отныне будет постоянным судьей проекта.

Франсиско Гомес, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма

Франсиско Гомес, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма

Фото из Instagram

Ведущим балкона, который будет встречать звезд после выступлений, станет юморист, участник первого сезона "Танців з зірками" Юрий Ткач.

Юрий Ткач

Юрий Ткач

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг восьмого выпуска шоу "Танці з зірками", где в ходе зрительского и судейского голосования вылетели Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Все подробности читайте здесь.

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Тема
Танцы со звездами
Персоны
Екатерина Кухар Влад Яма
Место
Украина Киев
Тег
Танці з зірками
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