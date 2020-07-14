"Танці з зірками-2020": третьим судьей шоу стал легендарный хореограф

Третьим судьей четвертого сезона танцевального шоу "Танці з зірками" стал народный артист Украины, легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Об этом стало известно во время "Сніданку з 1+1". Напомним, оценивать танцевальное мастерство звезд также будут прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Григорий Чапкис Gazeta.ua

90-летний Чапкис стал самым пожилым судьей среди подобного формата шоу Strictly Come Dancing, которых в мире более 40.

"И мы снова встретимся с вами. Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, еще ярче, интереснее. Этот праздник принесет нам встречи с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами и теми, которые поразят вас своим искусством в новом шоу ", – сказал в видеообращении хореограф.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.