"Танці з зірками 2020": Танчинец прокомментировал свой вылет из шоу

Украинский рок-певец, фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, который покинул "Танці з зірками" в одиннадцатом выпуске вместе с Яной Цибульской, прокомментировал вылет из шоу.

На своей странице в Instagram артист поблагодарил за поддержку всех тех, кто верил в их пару. Он также отметил, что благодаря проекту в очередной раз убедился в том, что нет ничего невозможного – и даже начать танцевать в 38 лет.

"Самое главное – нет ничего невозможного! Все что ты хочешь, все что тебе важно, если приложишь достаточно усилий, может тебе подчиниться! В очередной раз доказал себе эту истину. Если что, то 38-й год жизни – самое время для того, чтобы научиться танцевать. Огромная благодарность всем, кто нас поддерживал, голосовал, переживал, мотивировал! Благодаря вам мы дошли до 11-го эфира, а это очень много. Надеюсь, мы делали вас немного счастливее, в эти непростые времена!" – заявил певец.

Также Танчинец выразил поддержку тем, кто остался на проекте и признался, за кого будет болеть.

"Все, кто остался и продолжат борьбу за победу, полностью ее заслуживают! В четвертьфинале случайных людей не бывает! Вы все стали мне друзьями! Желаю всем сил и огня! Я буду болеть за пару Юли Саниной и Димы Жука! Думаю, что причины моей поддержки именно за них понятны и в объяснениях не нуждаются", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время одиннадцатого эфира шоу "Танці з зірками 2020" солистка группы The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала нежный контемпорари вместе со своим отцом Александром. Трогательный номер знаменитости довел судью проекта Григория Чапкиса до слез.