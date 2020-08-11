"Танці з зірками-2020": стало известно, с кем Ольга Фреймут выйдет на паркет

Украинская телеведущая Ольга Фреймут будет бороться за кубок победителя в шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало известно, с кем именно выйдет на паркет знаменитость.

Об этом сообщает "ТСН". Так, партнером Ольги Фреймут стал танцор и хореограф многих телевизионных проектов – Илья Падзина. Он впервые будет участвовать в шоу.

"Моя дочь Злата некоторое время следила за деятельностью Ильи, она давно занимается танцами и сказала, что Падзина в мире танцовщиков пользуется высоким авторитетом, ставит хореографические шоу в США и Европе. С момента знакомства я ни разу не пожалела – Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по 5 часов в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине", – заявила Фреймут.

Илья Падзина и Ольга Фреймут (фото – tsn.ua)

Читайте обо всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена всех четырнадцати звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танців з зірками" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.