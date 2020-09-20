"Танці з зірками 2020": стало известно, кто покинул шоу

Юля Ухина Люди 00:40, 21.09.2020 Обновлено: 01:27, 21.09.2020

В воскресенье, 20 сентября, в эфире телеканала "1+1" прошел четвертый выпуск шоу "Танці з зірками", по итогам которого проект покинули рэперша Alyona Alyona и Юрий Гурич.

В эфире танцевальной программы они выполнили энергичный джайв, однако номер не впечатлил судей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Отметим, что за свое выступление пара получила от судей 26 баллов, но зрители отдали предпочтение актеру Тарасу Цимбалюку и его партнерше Яне Заец.

Alyona Alyona и Юрий Гурич (Instagram Танці з зірками)

"Хочу поблагодарить Юру – он научил меня многому. Спасибо судьям за советы и оценки. Также спасибо всем зрителям, которые поддерживали нас", – отметила в завершение Alyona Alyona.

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем выпуске "Танців з зірками" по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули певица Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Также более подробно о том, как прошел третий эфир проекта – читайте здесь.

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