"Танці з зірками 2020": стало известно, кто покинул шоу

В воскресенье, 13 сентября, в эфире телеканала "1+1" прошел третий выпуск шоу "Танці з зірками", по итогам которого проект покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

В эфире танцевальной программы они выполнили чувственный контемпорари, однако номер не впечатлил судей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Отметим, что за свое выступление пара получила от судей 26 баллов, но зрители отдали предпочтение рэперше Alyona Alyona и ее партнеру Юрию Гуричу.

"Ну, что могу сказать, мама едет домой – отдыхать", – отметила в завершение Каминская. А ее партнер Дмитрий Дикусар поблагодарил зрителей за поддержку и заявил, что танцует всегда для них.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске "Танців з зірками" по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Также более подробно о том, как прошел второй эфир проекта – читайте здесь.

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