"Танці з зірками 2020": стало известно, кто покинул шоу

Ольга Веркалец Люди 00:38, 7.09.2020 Обновлено: 07:11, 7.09.2020

В воскресенье, 6 сентября, в эфире телеканала "1+1" прошел второй выпуск танцевального шоу "Танці з зірками", по итогам которого проект покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.

В эфире танцевальной программы они выполнили фокстрот, чем вызвали недовольство у судей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Отметим, что за свое выступление пара получила от судей 29 баллов, но зрители отдали предпочтение Позитиву и Юлии Сахневич, а также Сергею Мельнику и Аделине Дели.

"Спасибо. Это немного быстрее, чем я планировал", – отметил в завершение Танкович.

Также телеведущий поблагодарил свою партнершу за то, что она сделала невозможное: Гвоздева научила его танцевать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременного хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также OBOZREVATEL пообщался с одним из участников "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте интервью по ссылке.

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