"Танці з зірками 2020": стало известно, кто покинул шоу в восьмом выпуске

Юля Ухина Люди 00:16, 19.10.2020 Обновлено: 00:40, 19.10.2020

В воскресенье, 18 октября, в эфире телеканала "1+1" прошел восьмой выпуск шоу "Танці з зірками", по итогам которого проект покинули Алексей Завгородний и Юлия Сахневич.

Пара не смогла выйти на паркет по состоянию здоровья, ведь ранее они заболели коронавирусом. Однако на помощь артистам пришли бывшие участники "Танцев" Арам Арзуманян и Тоня Руденко, которые станцевали вместо них пасадобль. За номер они получили 36 баллов от судей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Арам Арзуманян и Тоня Руденко
Instagram Танці з зірками

К слову, зрители не поддержали пару и они оказались в номинации вместе с Ольгой Фреймут и Ильей Падзиной. Участники продемонстрировали "танец за жизнь" в стиле джайв. В результате судейского голосования, с разрывом в один балл, проект покинули Позитив и Сахневич.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко станцевали вместо Позитива и Сахневич на "Танцях з зірками"
скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них, что вызвало волну критики в сети. Подробнее о том, как прошел седьмой эфир читайте по ссылке.

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