'Танці з зірками 2020': стало известно, кто покинул шоу в восьмом выпуске

В воскресенье, 18 октября, в эфире телеканала "1+1" прошел восьмой выпуск шоу "Танці з зірками", по итогам которого проект покинули Алексей Завгородний и Юлия Сахневич.

Пара не смогла выйти на паркет по состоянию здоровья, ведь ранее они заболели коронавирусом. Однако на помощь артистам пришли бывшие участники "Танцев" Арам Арзуманян и Тоня Руденко, которые станцевали вместо них пасадобль (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В результате судьи поставили Арзуманяну и Руденко 36 баллов, однако зрители не поддержали пару и они оказались в номинации. Отметим, что вместе с Ольгой Фреймут и Ильей Падзиной участники продемонстрировали "танец за жизнь". В результате судейского голосования в проекте осталась вторая пара.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам седьмого выпуска шоу "Танці з зірками" в зоне риска оказались две пары: Ольга Фреймут и Илья Падзина и фавориты шоу Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге проект не покинула ни одна из них, что вызвало волну критики в сети. Подробнее о том, как прошел седьмой эфир читайте по ссылке.