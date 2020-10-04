"Танці з зірками 2020": стало известно, кто покинул шоу в шестом выпуске

По результатам зрительского голосования, а также оценкам жюри, в шестом выпуске шоу "Танці з зірками" покинула пара Тарас Цимбалюк и Яна Заец.

В прямом эфире они станцевали пасодобль и получили от жюри 34 балла. Зрители не поддержали пару. OBOZREVATEL предлагает увидеть, как выступала пара в шестом выпуске (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вместе с ними в номинации на вылет оказались пара Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, а также Сергей Мельник и Аделина Дели. За выполнение номеров они получили от жюри 28 и 37 баллов соответственно, однако поддержка зрителей спасла их.

Напомним, в шестом выпуске шоу также покинула пара Олег Винник и Елена Шоптенко. В прошлом эфире участники заявили, что заболели коронавирусом, поэтому не могут продемонстрировать свой танец. В этом выпуске врачи снова запретили им выступать. Согласно правилам проека, пара может пропустить только один эфир из-за COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам пятого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Подробнее о том, как прошел пятый эфир читайте по ссылке.