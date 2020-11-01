"Танці з зірками 2020": стало известно, кто покинул шоу в десятом выпуске

В воскресенье, 1 ноября, в эфире телеканала "1+1" прошел десятый выпуск шоу "Танці з зірками", по итогам которого проект покинули телеведущая Ольга Фреймут и Илля Падзина.

Напомним, что эфир был посвящен Хэллоуину, в котором звездные пары обменивались партнерами. Фреймут на новой неделе в партнеры достался Дмитрий Дикусар, с которым она продемонстрировала на паркете мистический фокстрот (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Отметим, что за свое выступление пара получила от судей 35 баллов, но зрители отдали предпочтение Сергею Мельнику и его партнерше Аделине Дели.

Илля Падзина и Ольга Фреймут Instagram "Танці з зірками"

"Для меня было честью участвовать в этом шоу. Особенно хочу поблагодарить Екатерину Кухар – наши с тобой диалоги уверенно войдут в историю проекта... Что я поняла, друзья? Ничего в этой жизни не дается даром. Над всем нужно работать. Я не зря дошла до 10 выпуска. Я жертвовала всем: временем, семьей, здоровьем. Но я не жалею ни на секунду. Я также очень благодарна своему партнеру Илье Падзине. Спасибо за все", – отметила в завершение Фреймут.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам девятого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые самостоятельно отказались продолжать участие. Подробнее о том, как прошел девятый эфир, читайте по ссылке.