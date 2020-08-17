Танці з зірками 2020: стало известно, когда состоится первый прямой эфир
Первый прямой эфир четвертого сезона шоу "Танці з зірками" состоится 30 августа в 21:00 на телеканале "1+1".
Развлекательный танцевальный проект будет транслироваться традиционно еженедельно. Организаторы отметили, что четвертый сезон популярного шоу удивит зрителей зрелищными постановками, бальными и современными танцами, пишет УНИАН.
Напомним, за победу на проекте будут соревноваться 14 звездных участников – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.
Читайте обо всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.
Оценивать танцы знаменитостей будут балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.
Отметим, ранее в шоу побеждали певица Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, комик Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, актриса Ксения Мишина и Евгений Кот.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременного хореографа Илона Гвоздева раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками".