Танці з зірками 2020: стало известно, когда состоится первый прямой эфир

Первый прямой эфир четвертого сезона шоу "Танці з зірками" состоится 30 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Развлекательный танцевальный проект будет транслироваться традиционно еженедельно. Организаторы отметили, что четвертый сезон популярного шоу удивит зрителей зрелищными постановками, бальными и современными танцами, пишет УНИАН.

Напомним, за победу на проекте будут соревноваться 14 звездных участников – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.

Читайте обо всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Оценивать танцы знаменитостей будут балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Отметим, ранее в шоу побеждали певица Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, комик Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, актриса Ксения Мишина и Евгений Кот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременного хореографа Илона Гвоздева раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!