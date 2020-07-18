"Танці з зірками-2020": стало известно имя партнерши Олега Винника в шоу

Популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Аленой Шоптенко.

Свою партнершу артист лично представил на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с ней. "Знакомьтесь! Легкая, требовательна, ответственная. Елена Шоптенко – моя партнерша на паркете", – написал Винник.

Кроме того, певец отметил, что видит в Шоптенко не только хорошего тренера, но и музу.

Олена Шоптенко и Олег Винник (Instagram Олега Винника)

"Танцевать – для меня одна из самых сложных вещей в жизни. Поэтому, чтобы достичь результатов, нужно много работать и слушать свою партнершу. Аленка прекрасно справляется с ролью тренера. Муза, которая все время вдохновляет идти только вперед. Круто, держа красоту в руках, чувствовать от нее силу и поддержку", – сказал он, передает сайт "1+1".

Отметим, что вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового сезона проекта. Уже известны имена трех представителей жюри на шоу, ими стали балерина Катерина Кухар, телезвезда Влад Яма и народный артист Украины, легендарный хореограф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".