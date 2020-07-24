"Танці з зірками-2020": стали известны имена партнеров Цымбалюка и Петрожицкой

Украинские актеры Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая будут бороться за кубок победителей в шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало известно, с кем именно выйдут на паркет звезды.

Об этом сообщает "ТСН". Так, партнершей Цымбалюка в шоу станет хореограф Яна Заец. Она будет принимать участие в шоу во второй раз – во втором сезоне обновленного проекта с Иракли Макацария она заняла третье место.

"Мне повезло с партнершей, Яна – человек-боец, настоящий профессионал. Она – чемпион, который мотивирует меня идти вперед", – заявил Тарас.

Тарас Цымбалюк и Яна Заец (фото – tsn.ua)

В свою очередь, партнером Дарьи Петрожицкой стал танцор Игорь Гелуненко. Он впервые примет участие в шоу "Танцях з зірками".

"У меня суперкрутой партнер! Человек, которому я доверяю, и который меня мотивирует, заставляет работать. Когда мы разучивали пару "па" для съемок промо, а у меня что то не получалось, он называл меня – "пирожок", а когда получалось – "бальница", и это меня радует. Мы с ним оба новенькие на "Танцях з зірками", и может от этого нам так комфортно друг с другом. Посмотрим, что будет между нами на паркете", – отметила Дарья.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (фото – tsn.ua)

Напомним, уже известны имена пятерых звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Повар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко. Также узнайте, с кем выйдут на паркет экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос.