"Танці з зірками-2020": стали известны имена партнеров Саниной и Каминской.

Украинские певицы Юлия Санина и Слава Каминская будут бороться за кубок победителей в шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало известно, с кем именно выйдут на паркет звезды.

Об этом сообщает "ТСН". Так, партнером Юлии Саниной в шоу станет хореограф Дмитрий Жук. Танцор уже в четвертый раз будет принимать участие в проекте.

"С Димой мне повезло. Я считаю его лучшим и самым стильным танцором проекта. Также он оказался классным учителем, Дима видит мой потенциал и не дает отчаяться. А еще он горячий красавчик, так что, девушки, готовьтесь", – отметила Юлия.

Дмитрий Жук и Юлия Санина (фото – tsn.ua)

Партнером Славы Каминской будет танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который в третий раз будет принимать участие в шоу.

"Танец – это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", – заявила Каминская.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото – tsn.ua)

Напомним, уже известны имена шестерых звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина и Слава Каминская. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко. Также узнайте, с кем выйдут на паркет экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, а также актеры Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая.