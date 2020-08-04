"Танці з зірками 2020": стали известны имена партнеров Позитива и Танчинца

Участник групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) и фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец будут бороться за кубок победителей в шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало известно, с кем именно выйдут на паркет звезды.

Об этом сообщает ТСН. Так, партнершей Позитива станет танцовщица Юлия Сахневич, которая в третий раз будет участвовать в шоу.

"Считаю, что моя партнерша – одна из лучших танцовщиц и хореографов за все сезоны шоу. Очевидно, что хореография в шоу – это не те танцы, к которым я привык на сцене. Но у нее очень хорошо получается доносить мне новые танцевальные знания. Уверен, что каждый наш эфир станет настоящим танцевальным хитом", – заявил Позитив.

Юлия Сахневич и Позитив (фото – tsn.ua)

Сергей Танчинец выйдет на паркет с танцовщицей, которая тоже хорошо известна зрителям и поклонникам проекта – Яной Цыбульской.

"У меня прекрасная партнерша Яна Цыбульская. Лучшей и представить трудно, она профессионал с большой буквы, девушка с невероятным талантом. С ней очень легко работать, и я действительно очень рад, что именно она моя партнерша", – отметил Танчинец.

Яна Цыбульская и Сергей Танчинец (фото – tsn.ua)

Читайте о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена одиннадцати звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив и Дмитрий Танчинец. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.