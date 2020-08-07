"Танці з зірками 2020": стали известны имена партнеров Мельника и Арзуманяна.

Украинский футболист Сергей Мельник и актер Арам Арзуманян будут бороться за кубок победителей в шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало известно, с кем именно выйдут на паркет звезды.

Об этом сообщает ТСН. Так, партнершей Мельника стала танцовщица Аделина Дели, которая во второй раз будет участвовать в шоу.

"Не знаю каким "танцевальным" богам мне надо молиться и благодарить, ведь у меня самая красивая партнерша, чему я невероятно рад! Она профессионал, универсальный танцор. Она сразу меня предупредила: на занятиях не щадит себя, и того же будет требовать от меня. Надеюсь, спортивная подготовка мне поможет и я справлюсь", – отметил футболист.

Аделина Дели и Сергей Мельник (фото – tsn.ua)

Арам Арзуманян выйдет на паркет с танцовщицей, которая впервые будет участвовать в шоу "Танці з зірками". Антонина Руденко – мастер спорта по художественной гимнастике, в прошлом солистка балета Раду Поклитару, также работала с "Квартал 95".

"Скажу я вам, с партнершей мне не повезло! Она во всем лучше меня: танцует круче, растяжка лучше, еще и ростом выше меня. А с моим характером, я обожаю принимать вызовы, поэтому это же дополнительная мотивация работать над собой! Поэтому уверяю: наша пара будет развиваться и удивлять вас от эфира к эфиру", – заявил он.

Антонина Руденко и Арам Арзуманян (фото – tsn.ua)

Читайте о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена тринадцати звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник и Арам Арзуманян. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.