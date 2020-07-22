"Танці з зірками-2020": стали известны имена партнеров Мейхер и Димопулос

Экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос будут бороться за кубок победителей в шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало известно, с кем именно выйдут на паркет звезды.

Об этом сообщает "ТСН". Так, партнером Надежды Мейхер в шоу станет Кирилл Васюк – чемпион Европы WDC в категории профессионалы по латиноамериканскому шоу, неоднократный победитель и призер многих международных турниров. Кирилл впервые примет участие в шоу "Танцях з зірками".

"Я по своей натуре – лидер в отношениях, будь то работа или личная жизнь. Поэтому для меня было очень важно найти такого партнера для "Танців з зірками", за которым бы я пошла... Мне импонирует, что Кирилл умеет быстро принимать решения, уверен в том, что делает, у него сильная мужская энергетика, и вместе с тем, он очень чувствителен. Благодаря таким качествам я готова идти за ним, и уверена, что смогу искренне полюбить бальные танцы", – заявила Мейхер.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (фото – tsn.ua)

Партнером Санты Димопулос в шоу будет уже известен зрителям и поклонникам проекта – хореограф, вице-чемпион Украины и мира по латиноамериканским танцам Макс Леонов.

Санта Димопулос и Макс Леонов (фото – tsn.ua)

"Меня поддерживает мой партнер – Макс Леонов. Он очень позитивный человек и настоящий профессионал, а его чувство юмора и мотивация, которой он умеет заряжать окружающих, вселяют в меня доверие и придают уверенности для дальнейшего участия в шоу", – прокомментировала Димопулос.

Напомним, уже известны имена пятерых звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Повар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко.