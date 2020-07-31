'Танці з зірками-2020': стали известны имена партнеров Alyona Alyona и Дмитрия Танковича

Украинский телеведущий Дмитрий Танкович и рэп-исполнительница Alyona Alyona будут бороться за кубок победителей в шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало известно, с кем именно выйдут на паркет звезды.

Об этом сообщает "ТСН". Так, партнершей Дмитрия Танковича станет танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая несмотря на беременность подтвердила свое участие в шоу. Отметим, что на ее счету уже есть одна победа в "Танцях з зірками".

"У меня лучшая партнерша. Наш дуэт можно смело назвать "телепузиками", ведь у меня есть такой красивый аккуратненький животик и у Илоны такой же. Мне хотелось встретить на проекте партнершу, с которой бы идеально сочетались. Когда мы начали репетировать номер для промо, я понял, что Илона очень строгий учитель, но в этом есть большой плюс. К тому же, беременной женщине нельзя отказать ни один мужчина так не будет рисковать. Мне кажется, с Илоной у меня нет проблем, она просто бьет кнутом, ставит на гречку, но я уже научился ходить с левой ноги и с правой", – поделился Танкович.

Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович (фото – tsn.ua)

Партнером Alyona Alyona в шоу стал танцор и хореограф Юрий Гурыч. Он будет принимать участие в "Танцях з зірками" впервые.

"Считаю, что с партнером мне очень повезло – он настоящий профессионал. Скажу откровенно – настоящий вызов для меня участвовать в таком проекте, но я уверена, что с таким партнером как Юрий, мы сможем зажечь паркет и удивить зрителей!" – отметила она.

Юрий Гурыч и Alyona Alyona (фото – tsn.ua)

Читайте о всех участниках нового сезона "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

Напомним, уже известны имена девяти звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.