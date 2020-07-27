'Танці з зірками-2020': солистка 'НеАнгелов' Слава Каминская станет участницей нового сезона

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Певица приняла традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от коллеги по сцене Юлии Саниной. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"С большим вдохновением принимаю танцевальный вызов от Юлии Саниной. Все с чистого листа. С идеальным художником для этого полотна", – написала Слава.

"Танці з зірками": Слава Каминская станет участницей четвертого сезона (Instagram Славы Каминской)

Каминская также бросила вызов телеведущему Дмитрию Танковичу. Уже скоро станет известно, согласится ли знаменитость участвовать в шоу.

Напомним, уже известны имена шестерых звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина и Слава Каминская. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Еленой Шоптенко. Также узнайте, с кем выйдут на паркет экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, а также актеры Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая.