"Танці з зірками 2020": Позитив прокомментировал свой вылет из шоу

Украинский певец, экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив), который покинул "Танці з зірками" в восьмом выпуске вместе с Юлией Сахневич, прокомментировал вылет из шоу.

На своей странице в Instagram артист поблагодарил за поддержку всех тех, кто верил в их пару. Также он отметил, что они с танцовщицей могли бы еще много чем удивлять зрителей. Напомним, что Позитив и Юлия Сахневич не смогла выйти на паркет в восьмом эфире "Танців з зірками" по состоянию здоровья, ведь ранее они заболели коронавирусом. Вместо них выступали бывшие участники проекта Арам Арзуманян и Тоня Руденко, однако это не спасло артистов от номинации и вылета из шоу.

"На 8 неделе проект "Танці з зірками" для меня завершился. Уверен, нам с Юлей еще было чем вас удивить, но не всегда все зависит от нас. Ребята, спасибо каждому из вас за огромную поддержку и переживания, за ваши слова, миллионы смс голосов и эмоции, которые мы вместе проживали. Спасибо Араму Арзуманяну за поддержку, такой финальный танец и такие образы от Позитива и Юли никто не ожидал. Спасибо всей команде "Танці з зірками" за такое потрясающее шоу, каждому, кто наполняет паркет звуком, светом и историями", – написал артист.

Позитив также поблагодарил свою партнершу Юлию Сахневич за то, что она терпела его непростой характер.

"Особенная благодарность Юле, за выдержку, терпение моего непростого характера и максимальную любовь к этому супер сложному ремеслу. В этом шоу для меня герои не только звездные участники, а и их партнеры. Юля, выздоравливай скорее и снова радуй нас невероятными танцами!" – подытожил Позитив.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время восьмого выпуска шоу "Танці з зірками" телеведущая Ольга Фреймут и судья проекта Екатерина Кухар выполнили совместный номер и нарвались на критику в сети. Подробнее о том, как прошел восьмой эфир читайте по ссылке.